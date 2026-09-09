फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Mounting pressure regarding TGT-PGT recruitment; Yuva Manch's agitation continues for the 10th day.

प्रयागराज : टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर बढ़ा दबाव, युवा मंच का आंदोलन 10वें दिन भी जारी

Wed, 09 Sep 2026 07:34 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:34 PM IST
Prayagraj: Mounting pressure regarding TGT-PGT recruitment; Yuva Manch's agitation continues for the 10th day.
प्रयागराज : टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर बढ़ा दबाव, युवा मंच का आंदोलन 10वें दिन भी जारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के लिए मोगा में 3500 खिलाड़ियों ने करवाया पंजीकरण

‘Khedan Watan Punjab Diyan-2026’ kicks off; enthusiasm among players and sports lovers in Moga.
Chandigarh-Punjab
09 Sep 2026

लखनऊ में विजयंत खंड के मिनी स्टेडियम में खेली जा रही आइटा चैंपियनशिप, शुभी रंजन व समायरा में हुई भिड़ंत

लखनऊ में विजयंत खंड के मिनी स्टेडियम में खेली जा रही आइटा चैंपियनशिप, शुभी रंजन व समायरा में हुई भिड़ंत
Lucknow
09 Sep 2026

विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विवि के शिव मंदिर में की साफ सफाई

विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विवि के शिव मंदिर में की साफ सफाई
Lucknow
09 Sep 2026

लखनऊ विवि के शिव मंदिर में गंदगी होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर दर्ज कराया विरोध

लखनऊ विवि के शिव मंदिर में गंदगी होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर दर्ज कराया विरोध
Lucknow
09 Sep 2026

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी

Haryana Chief Minister Nayab Saini met a delegation led by Australian High Commissioner Philip Green.
Chandigarh-Haryana
09 Sep 2026
विज्ञापन

सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. राकेश वर्मा और अभिनेत्री फिरदौस बानो ने थामा कांग्रेस का हाथ

सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. राकेश वर्मा और अभिनेत्री फिरदौस बानो ने थामा कांग्रेस का हाथ
Lucknow
09 Sep 2026

कनाडा में एमी विर्क के काफिले पर फायरिंग, रॉल्स रॉयस को बनाया निशाना? पुलिस जांच में जुटी

Canada में Amy Virk के काफिले पर फायरिंग, Rolls Royce को बनाया निशाना? पुलिस जांच में जुटी
Chandigarh-Punjab
09 Sep 2026
विज्ञापन

पानीपत में फैक्टरी में ड्रम उठाते समय श्रमिक की मौत, बेटे ने लगाए आरोप

Worker dies while lifting a drum at a factory in Panipat; son levels allegations.
Panipat
09 Sep 2026

तीन दिवसीय राजस्थान निकाय चुनाव के मद्देनजर लोहारू पुलिस अलर्ट, तीन प्रमुख नाकों पर बढ़ाई चौकसी

Loharu police on alert ahead of the three-day Rajasthan civic body elections; vigilance stepped up at three key checkpoints.
Bhiwani
09 Sep 2026

हांसी में सुनील सेन का शक्ति प्रदर्शन, बोले- हर वर्ग को सम्मान और अवसर देना भाजपा की पहचान

Sunil Sen displays strength in Hansi; says providing respect and opportunities to every section of society is the BJP's hallmark.
Hisar
09 Sep 2026

नारनौल में निजामपुर के ताऊ देवीलाल चौक पर गोवंश की मौत, कारणों की जांच की मांग

Death of cattle at Tau Devi Lal Chowk in Nizampur, Narnaul; demand for investigation into the cause.
Mahendragarh/Narnaul
09 Sep 2026

VIDEO: आगरा नगर निगम में आग: टैक्स विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर खाक

Fire at Agra Municipal Corporation: Crucial tax department records reduced to ashes.
Agra
09 Sep 2026

बारिश थमने के बाद मौसम खुला तो बदरीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

As the weather cleared up after the rain stopped, a crowd of pilgrims thronged Badrinath Dham
Chamoli
09 Sep 2026

VIDEO: बाजपुर में बीस गांवों की भूमि के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय पर दिया धरना

Congress protests in Bajpur over the land issue of twenty villages
Udham Singh Nagar
09 Sep 2026

VIDEO: मुकदमों के बोझ से मिलेगी राहत, मध्यस्थता से होगा समाधान

Relief from the burden of litigation; resolution through mediation
Nainital
09 Sep 2026

VIDEO: कनालीछीना के डुंडू गांव के ग्रामीणों ने खनन रोकने की मांग पर जिला मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन

Villagers from Dundu village in Kanalichhina reached the district headquarters and staged a protest demanding a halt to mining activities.
Pithoragarh
09 Sep 2026

अमृतसर में हटेगा बीआरटीएस कॉरिडोर, सड़कों पर मिलेगी ज्यादा जगह

BRTS corridor to be removed in Amritsar; more road space to become available.
Amritsar
09 Sep 2026

VIDEO: पेड़ से बांधकर 13 साल के बच्चे को पीटा, चोरी का लगाया झूठा आरोप

13-year-old boy beaten after being tied to a tree; falsely accused of theft.
Kasganj
09 Sep 2026

VIDEO: जर्जर स्कूल भवनों का ध्वस्तीकरण, टपक रही थी छतें, दरक गई थी दीवारें

Demolition of dilapidated school buildings; roofs were leaking, and walls had developed cracks.
Agra
09 Sep 2026

VIDEO: सड़क हादसों पर लगाम के लिए सड़कों पर उतरा परिवहन विभाग, डग्गेमार वाहनों पर कसा शिकंजा

Transport Department takes to the streets to curb road accidents; cracks down on illegal commercial vehicles.
Kasganj
09 Sep 2026

विहिप (अवध प्रांत) के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विवि के कुलपति को पत्र सौंपकर दो रखी अपनी मांगें

विहिप (अवध प्रांत) के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विवि के कुलपति को पत्र सौंपकर दो रखी अपनी मांगें
Lucknow
09 Sep 2026

लखनऊ में बीकेटी नगर पंचायत के नई बस्ती, कोटवा, मुस्लिमनगर में अवैध डेरियों के खिलाफ लोगों का हंगामा

लखनऊ में बीकेटी नगर पंचायत के नई बस्ती, कोटवा, मुस्लिमनगर में अवैध डेरियों के खिलाफ लोगों का हंगामा
Lucknow
09 Sep 2026

Video: अंबेडकरनगर में नकली आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग का भंडाफोड़, चार पर प्राथमिकी दर्ज

Video: अंबेडकरनगर में नकली आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग का भंडाफोड़, चार पर प्राथमिकी दर्ज
Ambedkar Nagar
09 Sep 2026

Video: अयोध्या में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय हॉकी, बरेली, मिर्जापुर, आगरा, झांसी की टीमें भिड़ीं

Video: अयोध्या में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय हॉकी, बरेली, मिर्जापुर, आगरा, झांसी की टीमें भिड़ीं
Ayodhya
09 Sep 2026

Video: सुल्तानपुर में देवी-देवताओं के स्वरूप में नृत्य और आपत्तिजनक झांकियों पर रोक की मांग

Video: सुल्तानपुर में देवी-देवताओं के स्वरूप में नृत्य और आपत्तिजनक झांकियों पर रोक की मांग
Sultanpur
09 Sep 2026

मंझनपुर थाने में ड्यूटी के दौरान महिला सिपाही की गोली लगने से मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

Female constable dies after being shot while on duty at Manjhanpur police station; police investigating.
Kaushambi
09 Sep 2026

फतेहपुर: गाजीपुर रजबहा में तैरता दिखा अज्ञात शव, शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस

Fatehpur Unidentified body found floating in Ghazipur distributary police working to establish identity
Fatehpur
09 Sep 2026

ऊना आईएसबीटी में एचआरटीसी और निजी बस कर्मियों में मारपीट, मचा हंगामा

hrtc private bus drivers conductors clash at una isbt
Una
09 Sep 2026

बाबा साहेब की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर जालंधर में कांग्रेस का रोष मार्च

Congress holds protest march in Jalandhar over the desecration of Babasaheb's statue.
Jalandhar
09 Sep 2026

जालंधर में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, लुधियाना में डाॅ. अंबेडकर की प्रतिमा की बेअदबी का विरोध

Protest outside the DC office in Jalandhar
Jalandhar
09 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed