प्रयागराज :  सोशल साइट को हथियार बनाकर फैला रहे एचआईवी, छह महीने में 12 नए मामले

सोशल साइट को हथियार बनाकर युवाओं को संगठित तरीके से एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) संक्रमित बनाया जा रहा है। साइट्स पर पहले से सक्रिय प्रशिक्षित एचआईवी रोगियों के रडार पर ऐसे युवा हैं जो ऐसी सामग्री तलाशते हैं जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। एक बार गिरफ्त में आए युवाओं को असुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए तैयार किया जाता है। फिर पॉजिटिव होने पर उनका भी इस्तेमाल नए शिकार को तलाशने के लिए किया जाता है।

विज्ञापन





प्रयागराज में ही बीते छह माह में 12 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें सोशल साइट के जरिये युवाओं को इस बीमारी की गिरफ्त में डाला गया। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) में काउंसलिंग के दौरान पीड़ितों ने चिकित्सकों को बताया कि किस प्रकार की साइट पर सर्च करने के बाद उनकी गतिविधियों में शामिल होकर वह संक्रमित हुए। विज्ञापन



साइट पर काम कर रहे प्रशिक्षित एचआईवी रोगी पहचान छिपाकर युवाओं की आर्थिक मदद भी करते हैं। एक बार विश्वास हासिल करने के बाद युवाओं को असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के लिए जाल में फंसाया जाता है। वह शर्म की वजह से किसी से अपनी तकलीफ नहीं बता पाते। समलैंगिक प्रवृत्ति वाले युवाओं में एचआईवी फैलाने का यह खेल पिछले तीन साल से चल रह है। माना जा रहा है कि इस वजह से भी साल दर साल एचआईवी पॉजिटिव होने के मामले बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में ही बीते छह माह में 12 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें सोशल साइट के जरिये युवाओं को इस बीमारी की गिरफ्त में डाला गया। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) में काउंसलिंग के दौरान पीड़ितों ने चिकित्सकों को बताया कि किस प्रकार की साइट पर सर्च करने के बाद उनकी गतिविधियों में शामिल होकर वह संक्रमित हुए।साइट पर काम कर रहे प्रशिक्षित एचआईवी रोगी पहचान छिपाकर युवाओं की आर्थिक मदद भी करते हैं। एक बार विश्वास हासिल करने के बाद युवाओं को असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के लिए जाल में फंसाया जाता है। वह शर्म की वजह से किसी से अपनी तकलीफ नहीं बता पाते। समलैंगिक प्रवृत्ति वाले युवाओं में एचआईवी फैलाने का यह खेल पिछले तीन साल से चल रह है। माना जा रहा है कि इस वजह से भी साल दर साल एचआईवी पॉजिटिव होने के मामले बढ़ रहे हैं।

विज्ञापन