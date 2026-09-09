यूपी : सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां गई, पुलिस के जवाब पर हाईकोर्ट सख्त, एसएचओ की जेब से वसूला जाएगा 65 हजार

'याचिका के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई'

दो सितंबर के आदेश में अदालत ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि जिला अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने और चार अगस्त के आदेश के बाद ही कार्रवाई शुरू की। अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि सीसीटीवी व्यवस्था के लिए जारी धनराशि की तारीख तक हलफनामे में स्पष्ट नहीं की गई। पीठ ने इसे महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी बताया था।

65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

हाईकोर्ट ने चारों याचिकाकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता संख्या दो, तीन और चार को 20-20 हजार रुपये तथा याचिकाकर्ता संख्या एक को पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस तरह कुल 65 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि अदालत ने निर्देश दिया कि यह रकम संबंधित एसएचओ के वेतन से वसूल की जाए। आगे से खबर तैयार करते समय इसी पूरी तरह हिंदी लिपि वाले प्रारूप को प्राथमिकता दूंगा।











































देवरिया जिले के गौरी बाजार थाने में चार याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों से कड़े सवाल किए। अदालत ने थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एसपी देवरिया और थाना प्रभारी एसएचओ से जवाब मांगा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि चारों याचिकाकर्ताओं को गौरी बाजार पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। इनमें कुछ लोगों को करीब 10 दिन और कुछ को कम अवधि के लिए 13 से 24 अप्रैल 2026 के बीच हिरासत में रखे जाने का आरोप है। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन के अंदर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि याचिका में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की जा सके।

सीसीटीवी खराब होने के दावे पर सवाल

दो सितंबर की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कथित घटना से पहले कुछ दिनों तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिस्टम में खराबी थी। इसके बाद अदालत ने एसपी देवरिया और संबंधित एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। बुधवार की सुनवाई में अदालत ने एसएचओ से सीसीटीवी फुटेज गायब होने को लेकर कई सवाल किए। कोर्ट ने पूछा, "अगर कैमरा 14 अप्रैल से काम कर रहा था तो रिकॉर्डिंग कहां है? आप दो महीने तक एसएचओ रहे। रिकॉर्डिंग कहां है?"

एसएचओ ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी सिस्टम में 12 अप्रैल 2026 को खराबी आ गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि सीसीटीवी की मरम्मत को लेकर जनरल डायरी (जीडी) में कोई प्रविष्टि की गई थी या नहीं। एसएचओ ने बताया कि ऐसी कोई जीडी एंट्री नहीं की गई थी।

एसपी को भी नहीं थी सीसीटीवी खराब होने की जानकारी

सुनवाई के दौरान एसपी देवरिया से भी सवाल किए गए। एसपी ने बताया कि उन्हें सीसीटीवी सिस्टम के काम नहीं करने की जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने पूछा कि सीसीटीवी में हुई लापरवाही के लिए एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।