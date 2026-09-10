फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Police forcibly removed competitive exam aspirants who had been staging a sit-in for ten days; a massive

प्रयागराज : प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों पर देर रात पुलिस कार्रवाई, 10 दिन से चल रहा धरना बलपूर्वक हटाया

Thu, 10 Sep 2026 12:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Sep 2026 12:40 PM IST
सार

टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न से कराने की मांग को लेकर प्रयागराज में 10 दिन से चल रहा प्रतियोगी छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार देर रात पुलिस कार्रवाई के बाद समाप्त करा दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने धरने और अनशन पर बैठे छात्रों को बलपूर्वक हटा दिया। कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं ने सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है।

विज्ञापन
Police forcibly removed competitive exam aspirants who had been staging a sit-in for ten days; a massive
पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर देर रात प्रतियोगी छात्रों और पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों को बुधवार की देररात पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। प्रदर्शनकारी टीजीटी-पीजीटी  शिक्षक भर्ती को पुरानी  नियमावली के तहत कराने की मांग को लेकर बैठे थे। देर रात बड़ी संख्या में पुलिस  फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने धरने और अनशन पर बैठे प्रतियोगी छात्रों को खदेड़ दिया।

विज्ञापन






समाजवादी  पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कॉक्रोच जनता पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम पार्टियों और नेताओं ने सोशल मीडिया  साइट  एक्स पर पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रतियोगी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करना तानाशाही है। विधानसभा चुनाव में छात्र इसका जवाब देंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed