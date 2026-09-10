प्रयागराज : प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों पर देर रात पुलिस कार्रवाई, 10 दिन से चल रहा धरना बलपूर्वक हटाया

10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों को बुधवार की देररात पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। प्रदर्शनकारी टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती को पुरानी नियमावली के तहत कराने की मांग को लेकर बैठे थे। देर रात बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने धरने और अनशन पर बैठे प्रतियोगी छात्रों को खदेड़ दिया।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कॉक्रोच जनता पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम पार्टियों और नेताओं ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रतियोगी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करना तानाशाही है। विधानसभा चुनाव में छात्र इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कॉक्रोच जनता पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम पार्टियों और नेताओं ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रतियोगी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करना तानाशाही है। विधानसभा चुनाव में छात्र इसका जवाब देंगे।