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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Councilors vent anger over waterlogging at Municipal Corporation meeting; action to be taken against XEN.

प्रयागराज : नगर निगम की बैठक में जलभराव को लेकर फूटा पार्षदों का गुस्सा, एक्सईएन के खिलाफ होगी कार्रवाई

Thu, 10 Sep 2026 03:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Sep 2026 03:07 PM IST
सार

प्रयागराज नगर निगम सदन की बैठक में बृहस्पतिवार को जमकर हंगामा हुआ। शहर में जलभराव और गंदगी को लेकर पार्षदों की नगर आयुक्त और महापौर से तीखी बहस हुई। पार्षदों ने गंगा प्रदूषण इकाई के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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Councilors vent anger over waterlogging at Municipal Corporation meeting; action to be taken against XEN.
प्रयागराज नगर निगम। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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प्रयागराज नगर निगम सदन की बैठक में बृहस्पतिवार को जमकर हंगामा हुआ। शहर में जलभराव और गंदगी को लेकर पार्षदों की नगर आयुक्त और महापौर से तीखी बहस हुई। पार्षदों ने गंगा प्रदूषण इकाई के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्षदों ने कहा कि शहर में जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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सीवर सफाई न होने के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। पार्षदों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया। नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने अधिशासी अभियंता आशुतोष यादव से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। एक्सईएन के खिलाफ विभागीय जांच के लिए सदन में प्रस्ताव पास किया गया। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर आयुक्त एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेंगे। सफाई और जलभराव पाए जाने पर एक्सईएन के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। 

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