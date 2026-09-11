{"_id":"6aa3b83797bea49fc20eceb8","slug":"video-employers-to-benefit-from-waiver-of-damages-under-epfos-vishwas-yojana-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"ईपीएफओ की ‘विश्वास योजना’ से नियोक्ताओं को मिलेगा डैमेजेस में छूट का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जून 2026 से दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी योजना। जून 2024 तक के आकलन, लंबित मामलों और न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण भी दायरे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से नियोक्ताओं को डैमेजेस (क्षतिपूर्ति) की राशि में राहत देने के लिए ‘विश्वास योजना’ शुरू की गई है। योजना के तहत लंबित डैमेजेस की राशि जमा करने पर नियोक्ताओं को कम दरों का लाभ मिल सकेगा। इससे उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने में सहूलियत होगी।

... और पढ़ें