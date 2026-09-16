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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Jewellery worth lakhs stolen in broad daylight from the shop of former MP Rita Bahuguna Joshi in-law.

प्रयागराज : पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के समधी की दुकान से दिनदहाड़े लाखों के आभूषण चोरी

Wed, 16 Sep 2026 09:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 09:33 PM IST
सार

भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी के समधी राजेंद्र वैश्य की कटरा स्थित ज्वेलरी शॉप से बुधवार को दिनदहाड़े लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी हो गए।

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Jewellery worth lakhs stolen in broad daylight from the shop of former MP Rita Bahuguna Joshi in-law.
रीता बहुगुणा जोशी के समधी की दुकान से चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी के समधी राजेंद्र वैश्य की कटरा स्थित ज्वेलरी शॉप से बुधवार को दिनदहाड़े लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी हो गए। शातिर चोर ने सोम ऑर्नामेंट्स में पहुंचकर राजेंद्र वैश्य को बातचीत में उलझाया और इसी दौरान आभूषणों से भरा डिब्बा लेकर फरार हो गया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कर्नलगंज पुलिस मामले में राजेंद्र वैश्य ने पुलिस को बताया कि दुकान पर एक युवक आकर बातचीत करने लगा।

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इसी दौरान उसने मौका पाकर सोने के आभूषणों का डिब्बा उठा लिया। इसके बाद वह दुकान से बाहर निकला और पहले से खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। चोरी का पता चलते ही दुकान संचालक ने शोर मचाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। पुलिस को पीड़ित ने बताया कि चोर ने पूरी वारदात को करीब आठ मिनट में अंजाम दिया।
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आरोपी के जाने के बाद आभूषणों का डिब्बा गायब मिलने पर हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें दिख रहा है कि युवक ने पहले डिब्बा पैरों के बीच में फंसाया और इसके बाद मौका पाकर शर्ट के अंदर छिपा लिया। पीड़ित ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है।
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पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। साथ ही दुकान से बाहर निकलने के बाद आरोपी किस दिशा में गया, इसका पता लगाने के लिए आसपास के कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आरोपी की पहचान की जा रही है।

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