प्रयागराज : वीआईपी ड्यूटी से गायब मिले 40 पुलिसकर्मी, सीपी ने किया लाइन हाजिर

हाईकोर्ट में 14 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीआईपी ड्यूटी में लापरवाही बरतना 40 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। ड्यूटी के लिए बनाई गई बी टीम में शामिल 53 पुलिसकर्मियों में से 40 मौके पर मौजूद नहीं मिले। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने सभी 40 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीआईपी कार्यक्रम को लेकर जिले के अलग-अलग थानों से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें 53 पुलिसकर्मियों को बी टीम में रखा गया था। इस टीम को स्टैंडबाई में रखा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मियों को तत्काल मौके पर भेजा जा सके। बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मियों ने संबंधित थानों से रवानगी कराकर पुलिस लाइन में आमद भी दर्ज कराई थी।सूत्रों के मुताबिक, आमद दर्ज कराने के बाद बी टीम में शामिल कई पुलिसकर्मी निर्धारित स्थान पर मौजूद रहने के बजाय वहां से चले गए। कार्यक्रम के दौरान जब स्टैंडबाई टीम की जरूरत पड़ी तो अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की तलाश कराई। इस दौरान 53 में से 40 पुलिसकर्मी मौके पर नहीं मिले। ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई।वीआईपी ड्यूटी में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए निर्धारित अवधि तक ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहना जरूरी होता है। स्टैंडबाई टीम की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में इसी टीम को तत्काल तैनात किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो और पुलिसकर्मी ड्यूटी के प्रति गंभीर रहें, इसी उद्देश्य से 40 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।