प्रयागराज : बूंदा-बांदी ने दिलाई उमस से राहत, पारा 27.2 के साथ सूबे में प्रयागराज रहा सबसे कम तापमान वाला जिला

एक समान रहा दिन-रात का तापमान, अगले चार दिनों तक बारिश का अनुमानप्रयागराज। आधे दिन हुई बूंदा-बांदी ने बुधवार को जनपद में मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिला। इस दौरान 24 घंटे के भीतर तापमान में 6.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। जिसके चलते जिले का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला जिला रहा।

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सुबह के समय आधा घंटा हुई तेज बारिश के बाद दोपहर तीन बजे तक बूंदा-बांदी होती रही। इस बीच आसमान में पूरे दिन काले बादलों का जमावड़ा रहा। वहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ 35 से 45 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आने के साथ दिन व रात का तापमान लगभग एक हो गया।क्योंकि एक तरफ जहां अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मात्र एक डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिला। इस बीच तापमान में आई गिरावट की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली।वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर तक लोगों को उमस से राहत मिलने वाली है।