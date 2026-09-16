प्रयागराज : सपा नेता पवन यादव के हत्यारोपियों की पुलिस संग मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर लल्ला समेत दो को लगी गोली

हंडिया में सपा नेता पवन यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस की गोली से घायल हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

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सपा नेता एवं पूर्व ग्राम प्रधान पवन कुमार यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव की हंडिया थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ होने की सूचना है। मुठभेड़ में लल्ला यादव और निहाल के पैरों में गोली लगने की बात सामने आई है।पुलिस ने आरोपी को घायल हालत में हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस की ओर से अभी मुठभेड़ और आरोपी की भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में पुलिस की ओर से शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें पवन यादव हत्याकांड के खुलासे के साथ मुठभेड़ की पूरी घटना और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी जा सकती है।