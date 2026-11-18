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नई झूंसी में हर साल निकलने वाली हंस तीर्थ यात्रा को जेसीबी और ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा कर यात्रा रोकी गई। तकरीबन ढाई घंटे तक रुकी रही यात्रा। संत व्यास मुनि हर साल निकालते हैं हंस तीर्थ यात्रा। झूंसी एसीपी अरुण पाराशर और इंस्पेक्टर नरेश कुमार कश्यप से हुई तीखी बहस। झूंसी के क्रियायोग आश्रम के संत और विदेशी महिलाओं ने किया यात्रा रोकने का प्रयास। एसीपी ने बताया कि यात्रा रोकने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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