नई झूंसी में बुधवार को हंस भगवान के अवतरण दिवस पर निकाली जा रही यात्रा का रास्ता जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर लगाकर रोक दिया गया। इससे यात्रा करीब ढाई घंटे तक रुकी रही। सूचना पर पहुंची झूंसी और दारागंज पुलिस के साथ क्रिया योग आश्रम के संतों और देशी-विदेशी महिला शिष्याओं की तीखी नोकझोंक हुई। आश्रम के लोगों ने रास्ते को अपनी निजी भूमिधरी जमीन बताते हुए यात्रा निकालने का विरोध किया। बाद में पुलिस ने वाहनों को हटवाकर रास्ता खाली कराया, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ सकी। घटना के कारण मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही।

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अक्षय नवमी पर हर वर्ष हंस भगवान के अवतरण दिवस पर यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी यात्रा संचालक व्यास मुनि करीब डेढ़ दर्जन लोगों के साथ यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान नई झूंसी में क्रिया योग आश्रम के पास जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर खड़े कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। इससे यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई। सूचना पर एसीपी झूंसी अरुण पाराशर, इंस्पेक्टर नरेश कुमार कश्यप और दारागंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आश्रम के संतों को बताया कि यात्रा निकालने की अनुमति उच्चाधिकारियों की ओर से दी गई है। विज्ञापन



इस पर आश्रम के संतों ने रास्ते को अपनी निजी भूमिधरी जमीन बताते हुए वहां से यात्रा नहीं निकलने देने की बात कही। इसी मुद्दे पर पुलिस और आश्रम के संतों व महिला शिष्याओं के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही। सूचना पर एसडीएम फूलपुर हीरालाल सेनी भी मौके पर पहुंचे। उनसे वार्ता और ढाई घंटे तक चले विवाद के बाद पुलिस ने समझाकर लोगों को हटाया और जेसीबी, डंपर व ट्रैक्टर हटवाकर रास्ता खुलवाया। मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। इस पर आश्रम के संतों ने रास्ते को अपनी निजी भूमिधरी जमीन बताते हुए वहां से यात्रा नहीं निकलने देने की बात कही। इसी मुद्दे पर पुलिस और आश्रम के संतों व महिला शिष्याओं के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही। सूचना पर एसडीएम फूलपुर हीरालाल सेनी भी मौके पर पहुंचे। उनसे वार्ता और ढाई घंटे तक चले विवाद के बाद पुलिस ने समझाकर लोगों को हटाया और जेसीबी, डंपर व ट्रैक्टर हटवाकर रास्ता खुलवाया। मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।

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