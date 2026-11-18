उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाए तो 2027 में भाजपा की हैट्रिक नहीं रोक पाएगा। जनता न तो सपा को देखना चाहती है और न ही उसके शासन को बर्दाश्त करना चाहती है। सपा सरकार के गुंडाराज, जंगलराज और माफियाराज को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए रथयात्रा को भी पिछड़ों और दलितों को धोखा देने वाला बताया। बुधवार को प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। विज्ञापन



अखिलेश का पीडीए पिछड़ों-दलितों को धोखा देने वाला



गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का पीडीए फर्जी है। यह पिछड़ों और दलितों को धोखा देने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को कुचलने वाला रथ है। सपा की साइकिल पंचर होकर सैफई जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का पीडीए फर्जी है। यह पिछड़ों और दलितों को धोखा देने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को कुचलने वाला रथ है। सपा की साइकिल पंचर होकर सैफई जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है।

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