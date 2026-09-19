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अनुप्रिया पटेल बोलीं- 2027 में तीसरी बार यूपी में बनेगी एनडीए सरकार, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटें हैं

विनोद सिंह

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:04 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:04 PM IST







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अनुप्रिया पटेल बोलीं- 2027 में तीसरी बार यूपी में बनेगी एनडीए सरकार, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटें हैं।

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