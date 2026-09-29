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सिंचाई विभाग के बाद अब अलीगढ़ बिजली विभाग में महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार-अभद्रता

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 29 Sep 2026 03:47 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 03:47 PM IST

बिजली विभाग की महिला कर्मचारियों ने विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर अभद्र व्यवहार करने मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए निदेशालय स्तर पर शिकायत की है। इसको लेकर अलीगढ़ बिजली कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन में उतर आए। ... और पढ़ें

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