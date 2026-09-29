अलीगढ़: अमर उजाला एडवांटेज मीट कल, कारोबारी-चिकित्सकों का होगा सम्मान, ऐसे करें संपर्क व दें सुझाव

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच अलीगढ़ शहर के कारोबारियों ने स्वयं को ब्रांड के रूप में बाजार में स्थापित किया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उन्होंने न केवल व्यापार को आगे बढ़ाया बल्कि अलग पहचान भी बनाई। वहीं, इनके साथ ही चिकित्सक दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं। ऐसे व्यापारियों और चिकित्सकों के लिए अमर उजाला एडवांटेज की ओर से व्यावसायिक मीट का आयोजन किया जा रहा है।

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रामघाट रोड स्थित होटल ऑर्चिड ब्लू में 30 सितंबर को सांय 7:30 बजे से व्यावसायिक मीट का सत्र शुरू होगा। जिसमें व्यापारियों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इस दौरान अमर उजाला एडवांटेज की टीम भी मौजूद रहेगी। वर्तमान समय में कारोबार नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सेवा के इस दौर में बाजार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है।कारोबारी बाजार में नई चुनौतियों का सामना कर अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। व्यापारी तकनीक और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में अमर उजाला एडवांटेज से जुड़े चिकित्सकों और व्यापारियों को ऑनलाइन गेम्स भी खिलाए जाएंगे। उन्हें कई पुरस्कार जीतने का अवसर भी मिलेगा। यह अवसर आपके साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का है।कार्यक्रम से जुड़ने के लिए व्यापारी या चिकित्सक 7617597718, 9756205712 नंबर पर संपर्क कर अपने सुझाव दे सकते हैं।