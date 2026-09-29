अलीगढ़: घटिया सड़क निर्माण पर नगर आयुक्त का एक्शन, तोड़कर दोबारा बनेगी, एबी इंफ्राटेक पर 80 लाख का जुर्माना

अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यदायी संस्था एबी इंफ्राटेक पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ख्वाजा गार्डन से केला नगर चौराहे तक बनाई गई करीब 1100 मीटर सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए हैं।

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नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क को तोड़कर निर्धारित मानकों के अनुरूप दोबारा निर्माण कराया जाए, जिससे गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। विज्ञापन



नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही और निर्माण की गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ग्रिड योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क को तोड़कर निर्धारित मानकों के अनुरूप दोबारा निर्माण कराया जाए, जिससे गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही और निर्माण की गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ग्रिड योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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