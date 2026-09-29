कारोबार: गाजियाबाद और पंजाब के रास्ते विदेशी रसोई में महकेगा बासमती, 10 लाख क्विंटल की खरीद का अनुमान

दूसरे अनाज के भाव

गेहूं 2610 से 2615 रुपये क्विंटल, पीली सरसों 8200 से 8300 रुपये क्विंटल और काली सरसों 7400 से 7500 रुपये क्विंटल के भाव में है। बाजरा की आवक अभी नहीं हो रही है।



धान में 10 फीसदी की नमी

शनिवार को दिन भर हुई बारिश के दौरान धनीपुर मंडी के 10 चबूतरों पर फैला धान भी भीगा। यहां पर खुले और बोरियों में रखे गए धान को तिरपाल से ढका गया था, लेकिन थोड़ा पानी पहुंच गया। जिससे इसमें लगभग 10 फीसदी की नमी आई। अब किसान इसे सूखा रहे हैं। आढ़तियों ने इन चबूतरों पर टिनशेड लगवाने की मांग की है। मंडी सचिव मुकेश त्रिपाठी ने बताया कि दो बड़े चबूतरों पर टिनशेड लगवाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।