{"_id":"6aff274951a26664ba0166d5","slug":"video-igalsa-ka-rathhakashhanae-mathara-ma-vayakata-na-ka-aatamahataya-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"इगलास के राधाकृष्ण मंदिर में व्यक्ति ने की आत्महत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ की इगलास पुलिस को 19 नवंबर को सुबह करीब 08.30 बजे राधाकृष्ण मंदिर में आत्महत्या की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस और एफएसएल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान गोरई निवासी 45 वर्षीय जयकिशोर पुत्र कन्हैया लाल के रूप में हुई। वह मंदिर के पुजारी नहीं थे। जयकिशोर कस्बा इगलास में एक सैनिटरी की दुकान पर काम करते थे। वह कभी-कभार मंदिर में आकर रुक जाया करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। क्षेत्राधिकारी इगलास संजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी।

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