प्लेटफाॅर्म पर यात्री, लेकिन सुरक्षा का पहरा नदारद

सेंटर प्वाइंट तिराहा साइड पर बनी एस्केलेटर व सीढि़यों के रास्ते प्लेटफाॅर्म संख्या दो से लेकर सात तक नजर दौड़ाई गई। यात्री अपने सामान के साथ ट्रेनों का इंतजार करते और इधर-उधर आते-जाते दिखाई दिए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नजर नहीं आई। प्लेटफाॅर्म पर नियमित निगरानी का भी कोई प्रभावी इंतजाम दिखाई नहीं दिया। ऐसे में कोई संदिग्ध व्यक्ति यात्रियों के बीच आसानी से घूम सकता है। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने वाला कोई दिखाई नहीं दिया।



चेकिंग पॉइंट अधूरे, जांच व्यवस्था पर सवाल

रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच के लिए चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भी अधूरी नजर आई। यात्रियों और उनके सामान की जांच के लिए प्रभावी निगरानी दिखाई नहीं दी। स्टेशन के प्रवेश और निकास मार्गों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों से लेकर पैसेंजर ट्रेनों तक प्रतिदिन 25 से 30 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। ऐसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही किसी बड़े खतरे को न्योता दे सकती है।



जीआरपी-आरपीएफ की निगरानी पर उठे सवाल

रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी और आरपीएफ की है। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म दो से सात तक पुलिसकर्मियों की गैरमौजूदगी और चेकिंग व्यवस्था की खामियां सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।