पुलिस का कहना है कि महिला ने पति की मारपीट और घरेलू कलह से परेशान होकर बच्ची को सुरक्षित हाथों में सौंपने की बात भी कही है। पड़ोसियों को बुलाकर परिवार के हालात की जानकारी ली गई है। थाना प्रभारी गौरव कुमार के अनुसार, बच्ची समेत दोनों महिलाओं को थाने पर रखा गया है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



पहली नजर में हमने मामले को परखा है, पड़ोसियों को भी बुलाकर पूछताछ की है। मामला घरेलू झगड़े का है। पति की मारपीट से महिला परेशान है। इसी के चलते वह अपनी नवजात बच्ची को देने के लिए नर्सिंग होम पहुंची थी। इस मामले में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। हम अपनी ओर से पूरी जांच कर रहे हैं। - सर्वम सिंह, सीओ



आर्थिक मजबूरी के साथ ही अन्य कारण भी

समाज शास्त्री डॉ. उमेश दीक्षित कहते हैं कि गरीब परिवारों में अपने बच्चे को किसी दूसरे को सौंपने का फैसला केवल गरीबी का नतीजा नहीं होता। इसके पीछे आर्थिक मजबूरी के साथ ही सामाजिक दबाव, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसे कई कारण एक साथ काम कर सकते हैं। जब परिवार की आमदनी इतनी कम हो कि पहले से मौजूद बच्चों का पेट भरना, पढ़ाई और इलाज कराना मुश्किल हो जाए तो मां को लगता है कि वह सभी बच्चों को बेहतर जीवन नहीं दे पाएगी।