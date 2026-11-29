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एएमयू में हाॅर्स राइडिंग क्लब कप्तानी विवाद में दूसरे दिन भी छात्रों ने किया हंगामा

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 29 Nov 2026 11:30 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 11:30 PM IST







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एएमयू के हॉर्स राइडिंग क्लब के कप्तान के विवाद में छात्रों ने रविवार को फिर शताब्दी द्वार बंद करके हंगामा किया। दोपहर तीन बजे पहुंचे छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने प्रॉक्टर का इंतजार किया, लेकिन जब वे नहीं पहुंचे तो गुस्साए छात्रों ने शाम 4:30 बजे शताब्दी द्वार बंद कर दिया। ... और पढ़ें

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