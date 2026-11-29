गंगीरी थाना क्षेत्र में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए विवाद में दो महिलाओं सहित सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में जेल भेजा है।

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मखदूमनगर निवासी विमलेश देवी पत्नी लोचन सिंह अपनी सास गायत्री देवी के साथ नलकूप से खेत में पानी लगा रही थीं। पानी दूसरे के खेत में जाने पर भूदेवी पत्नी डोरीलाल, अखिलेश देवी पत्नी महेश और डोरीलाल से विवाद हो गया। झगड़े में एक पक्ष से विमलेश और गायत्री तथा दूसरे पक्ष से भूदेवी, अखिलेश और डोरीलाल घायल हो गए। पुलिस ने मौके से लोचन सिंह और सोनू को गिरफ्तार किया है।वहीं, शादीपुर निवासी सूरजमुखी देवी ने आरोप लगाया कि दरवाजे पर शौच करने से मना करने पर बेटे अतेंद्र कुमार और बहू चंद्रकला देवी ने उन्हें पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने अतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। घायल सूरजमुखी को छर्रा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।