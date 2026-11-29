अलीगढ़ के पिसावा नगर पंचायत को नए साल में अपने कार्यालय भवन की सौगात मिलने जा रही है। करीब 1.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे नगर पंचायत कार्यालय का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को 31 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। नए साल में भवन नगर पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाएगा।

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नए भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसका काम भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इस व्यवस्था से बारिश के पानी का संचयन कर उसे जमीन में पहुंचाया जा सकेगा। इससे भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भवन के साथ बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी कराया जा रहा है।नया कार्यालय शुरू होने के बाद नगर पंचायत से जुड़े प्रशासनिक और नागरिक सुविधाओं के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन, राशन कार्ड, सफाई, पेयजल, सड़क और कर जमा करने जैसे कार्यों के लिए लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया कि भवन और बाउंड्रीवॉल का करीब 85 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक काम पूरा कर नए साल में भवन नगर पंचायत को सौंप दिया जाए।