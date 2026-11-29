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अलीगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा पुलिस लाइन, छेरत में जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा लंबित मामलों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर गहन समीक्षा की गई।गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने वर्ष 2025 व उससे पूर्व की लंबित विवेचनाओं, गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई और शस्त्र सत्यापन की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए, साथ ही लंबित विवेचनाओं का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।68 पुलिसकर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कारइस अवसर पर जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, घटनाओं के सफल अनावरण, त्वरित पुलिस कार्रवाई और जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में सराहनीय योगदान देने वाले 68 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एसएसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं कुल ₹2,96,000/- का नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक अपराध, समस्त क्षेत्राधिकारीगण सहित अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।