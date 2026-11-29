अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल के एक्सरे अनुभाग में एक्सरे फिल्म की उपलब्धता करा दी गई है। मेडिसिन स्टोर द्वारा पर्याप्त मात्रा में एक्सरे फिल्म अस्पताल को दी गई है। अब मरीजों का एक्सरे करने के उपरांत एक्सरे फिल्म पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। गौर हो कि अमर उजाला ने शनिवार के अंक में एक्सरे फिल्म की किल्लत की खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी।

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