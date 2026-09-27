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एएमयू में छात्रसंघ की मांग को लेकर सातवें दिन धरना जारी, छात्र-छात्राओं ने दिया समर्थन

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 27 Sep 2026 09:37 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 09:37 PM IST







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एएमयू में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग और छात्र यासिर के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा धरना सातवें दिन जारी रहा। 27 सितंबर शाम को छात्र-छात्राएं जुलूस निकालकर डक पॉइंट तक पहुंचे और धरने को समर्थन दिया। ... और पढ़ें

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