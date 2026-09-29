छात्रा ने छेड़खानी के डर से स्कूल छोड़ा, मामले में सीओ छर्रा ने दी यह जानकारी

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थाना दादों अंतर्गत एक छात्रा ने छेड़खानी के डर से स्कूल जाना छोड़ दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक छात्रा के परिवार का भाई है। दोनों परिवारों के घर जुड़े हुए हैं। 3 सितंबर को गोबर डालने को लेकर महिलाओं में विवाद हुआ था। इसका वीडियो भी पुलिस को मिला है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी छर्रा गर्वित सिंह ने यह जानकारी दी।

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