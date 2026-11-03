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चंडौस में रावण की हुई तेरहवीं, ब्रह्मभोज भी कराया

Tue, 03 Nov 2026 12:02 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:02 PM IST
चंडौस में रावण की हुई तेरहवीं, ब्रह्मभोज भी कराया
दशहरा पर रावण वध (दहन) होने के बाद भी चंडौस के वाशिंदे रावण को सम्मान देने की परंपरा को 87 साल से पूरी शिद्दत के साथ निभाते चले आ रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को रामलीला के मंच पर हवन कर रावण की तेरहवीं (त्रयोदशी संस्कार) करते हुए 13 ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज कराया गया। उन्हें दान-दक्षिणा और परोसा भी भेंट किया गया। रिपोर्टर अशोक शर्मा की रिपोर्ट...
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