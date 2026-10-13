बारिश के कारण इगलास मंडी आज बंद, धान लोडिंग रुकी

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इगलास में सोमवार सुबह हुई वर्षा से मंडी व्यापारी धान की लोडिंग नहीं कर पाए। इससे मंडी में स्थान का अभाव हो गया है। व्यापारी किसानों से धान खरीदने में असमर्थ हैं। व्यापारी संगठन के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को मंडी बंद रहेगी। मंडी बुधवार को फिर खुलेगी।

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