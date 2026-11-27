स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान

डॉ. गौरव मित्तल ने बैठक में इस विसंगति को तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने मांग की कि पारिवारिक हस्तांतरण में शासन की मंशा के अनुरूप छूट का लाभ मिले। यूपीसीडा द्वारा पूरी बाजार दर पर स्टाम्प शुल्क मांगे जाने की अनियमित प्रक्रिया का समाधान हो। प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश ने इस पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि आवंटी को 5000 रुपये के स्टाम्प पर भूमि का पट्टा परिवार के किसी भी सदस्य को सौंपने का पूरा अधिकार है।



संबंधित विभागों को निर्देश

मनोज कुमार सिंह ने उद्यमियों की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। इन निर्देशों में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग शामिल है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी निर्देशित किया गया। महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी कार्रवाई के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कानपुर और अलीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए।



लघु उद्योग भारती का उद्देश्य

इस महत्वपूर्ण बैठक में अलीगढ़ से डॉ. गौरव मित्तल, प्रहलाद सिंह चौहान और नीरज अग्रवाल उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने मनोज कुमार सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इससे पूरे प्रदेश के उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉ. गौरव मित्तल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समस्याओं का ठोस समाधान सुनिश्चित कराना है। लघु उद्योग भारती ने प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का संकल्प लिया।