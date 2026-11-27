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जानकारी के अनुसार, टप्पल क्षेत्र के गांव हेतलपुर निवासी भूपेंद्र और बंटी के तीन बच्चे कस्बा स्थित एमडी जनता पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें दो बच्चे नर्सरी और एक बच्ची यूकेजी में अध्ययनरत है। बताया गया कि पिछले करीब छह माह से बच्चों की फीस जमा नहीं हुई थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संचालक सौरभ चौधरी का कहना है कि फीस जमा कराने के लिए कई बार फोन और मेसेज के माध्यम से परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।आरोप है कि बुधवार को विद्यालय में अवकाश के बाद तीनों बच्चों को स्कूल में रोक लिया गया और परिसर में ऊपर बने आवास के एक कमरे में बैठा दिया गया। बच्चों की तलाश में विद्यालय पहुंचे परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई और बच्चों को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जट्टारी पुलिस चौकी में शिकायत दी।टप्पल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने विद्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी की। प्रारंभिक जांच में फीस को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद सामने आया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति से लिखित समझौता हो गया। वहीं, समाचार लिखे जाने तक विद्यालय संचालक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन पर परिजनों ने उनके घर से बाहर होने की जानकारी दी।