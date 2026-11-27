केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने का कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने इस पहल का स्वागत किया है। आगामी 1 दिसंबर 2026 से जीएसटी पंजीकरण निरस्त कराने की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हो जाएगी।

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यह नई व्यवस्था पात्र व्यापारियों के लिए अधिक आसान होगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने इसे व्यापारी हित में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारी लंबे समय से इस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जीएसटी नियम, 2017 में संशोधन किया है। इससे पात्र व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब व्यापारी जीएसटी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पंजीकरण निरस्तीकरण की सूचना फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन-38 के जरिये मिलेगी।इस व्यवस्था का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जिन्होंने अपने सभी जीएसटी रिटर्न दाखिल किए हैं। उन पर कोई कर, ब्याज, शुल्क अथवा जुर्माने की बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। नियमित जीएसटी रिटर्न के साथ कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करना भी आवश्यक होगा। यदि किसी व्यापारी का रिटर्न लंबित है या बकाया राशि शेष है तो उसके आवेदन की जांच होगी। पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी फॉर्म जीएसटीआर-10 दाखिल करना होगा।व्यापार मंडल लंबे समय से जीएसटी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की मांग कर रहा था। सरकार की यह पहल व्यापारियों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर से राहत देगी। इससे अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और समय की बर्बादी भी बचेगी। व्यापारिक गतिविधियों को सुगमता मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा।