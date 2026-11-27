परिवार और परिचितों तक पहुंची पुलिस

अमीना से पूछताछ के बाद पुलिस ने गोंडा रोड रेलवे पुल के पास सलामपुर माफी वाले रास्ते व धोबी घाट के पास शाहपुर रोड क्षेत्र में दबिश दी। यहां से उसके परिवार के लोगों व रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। इनसे भी फर्जी कागजात पर बनवाए गए पहचान पत्र आदि बरामद कर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इनमें अमीना के जेठ मोहम्मद अली हुसैन का बेटा मोहम्मद शरीफ उल (28 वर्ष), शाहरुख (22 वर्ष), मोहम्मद सलमान (19 वर्ष) और विवाहित बेटी शहनाज (35 वर्ष) शामिल हैं। इनके अलावा हैदर अली, उसकी पत्नी रुखसाना, उनके बेटे उवैश को भी अमीना की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी मूलरूप से बांग्लादेश के गया बंदा जिले के निवासी हैं। अलीगढ़ में यह कोतवाली क्षेत्र के अनार नगला, भुजपुरा, आशिक अली रोड और हड्डी गोदाम के पास झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे थे।



अमीना के बेटे-बेटी की तलाश जारी

अमीना की बेटी हजराबानो की शादी आगरा के बाह में हो गई है। अमीना का बेटा शाहजहां अलीगढ़ के अनार का नगला क्षेत्र में रहता है। अब पुलिस इन दोनों और इनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अमीना की एक 16 साल की बेटी 12 सितंबर 2025 को जलपाईगुड़ी में सीमा पार करते हुए पकड़ी गई थी। अमीना का पति मोहम्मद हजरत अक्सर भारत आकर बिना वीजा-पासपोर्ट के बांग्लादेश आता-जाता रहा है। उसकी गतिविधियों की एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं। अमीना ने बताया कि आठ पहले ही उसका पति उससे मारपीट कर बांग्लादेश चला गया।



शिकायती पत्र से खुला 34 साल पहले काफिले संग की घुसपैठ का राज

अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किए बांग्लादेशियों से पूछताछ में पता चला है कि 34 वर्ष पहले अमीना बेगम ही नहीं कई परिवारों ने बड़े काफिले के साथ घुसपैठ की थी। सीमा के इस और उस पार बैठे ठेकेदारों की मदद और चेन सिस्टम से बांग्लादेशी अपने परिचित व रिश्तेदारों को यहां लाकर बसाते रहे। विवाद से जुड़े एक शिकायती पत्र मिलने के बाद इनके यहां बसने और फर्जी नागरिकता हासिल करने का खुलासा हुआ है।



एसपी सिटी आदित्य बंसल ने केवल अमीना का वोटर कार्ड बरामद करने की जानकारी दी है, लेकिन एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के वोटों के लालच में पहचान पत्र बनवाए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खुलासे से आशंका है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की जा सकती हैं।



यह भी पता चला है कि अमीना ने फर्जी वोटर कार्ड के जरिये इस बार एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी। स्थानीय खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण एजेंसियां गहनता से पड़ताल कर रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केवल बांग्लादेशी ही नहीं, ठेकेदारोें और इनको काम दिलाने और पहचान पत्र बनवाने में मदद करने वालों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।