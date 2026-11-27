पुलिस का फोन आने पर परिजनों ने लगाई थी डांट

परिजनों के अनुसार, आदित्य व दीपांशु राजस्थान के खानपुर में हलवाई का काम करते थे। दोनों 18 नवंबर को गांव आए। यहां खेत का काम था। इनका एक दोस्त दुष्यंत अलीगढ़ में रहता है। वहां भी दोनों का आना-जाना था। पुलिस के अनुसार दुष्यंत 26 नवंबर को अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र की एक लड़की को भगा ले गया। परिजनों ने बताया कि एक दिन अलीगढ़ से पुलिस का फोन आया। पुलिस ने बताया कि दुष्यंत किसी लड़की को भगा ले गया है। पुलिस ने दोनों पर दुष्यंत का सहयोग करने का शक जताया। पुलिस का फोन आने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने दोनों को डांटा-फटकारा। परिजनों ने बताया कि इसके बाद से दोनों दोनों परेशान थे। वे पुलिस की कार्रवाई के डर से भयभीत भी थे। शुक्रवार को उन्होंने जो कदम उठाया उसका किसी को अंदाज नहीं था।



परिवार में मचा कोहराम

आदित्य की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। वह चार भाई व एक बहन के बीच दूसरे नंबर का था। पिता रामगोपाल की दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। अब इस घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है।