अमुटा का शिक्षक दिवस पर धरना, रिक्त पदों पर तत्काल चुनाव की मांग

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शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (अमुटा) ने धरना आयोजित किया। संघ ने विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बहाल करने और रिक्त शिक्षक प्रतिनिधियों के पदों पर तत्काल चुनाव कराने की मांग उठाई। अमुटा की मांगों के अनुसार, यूनिवर्सिटी कोर्ट में शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व वर्ष 2018 से रिक्त है। संघ ने बताया कि एएमयू कोर्ट में करीब 100 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को बिना देरी के तुरंत भरने की मांग की गई।

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