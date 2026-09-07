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Aligarh News: एएमयू और डॉ. श्रॉफ आई हॉस्पिटल मिलकर मजबूत करेंगे नेत्र बैंकिंग

Mon, 07 Sep 2026 02:43 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:43 AM IST
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AMU and Dr. Shroff's Eye Hospital to jointly strengthen eye banking
एएमयू। - फोटो : Archive
कॉर्निया से होने वाले अंधत्व की रोकथाम पर फोकस, प्रशिक्षित परामर्शदाता और विशेषज्ञ प्रशिक्षण से क्षमता बढ़ेगी। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विज्ञान संस्थान और नई दिल्ली स्थित डॉ. श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल ने नेत्र बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है।
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डॉ. श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के प्रतिनिधिमंडल ने एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून, सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान और कुलसचिव प्रो. आसिम जफर से मुलाकात की। एएमयू में नेत्रदान और नेत्र बैंकिंग गतिविधियों को प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। नेत्र बैंकिंग, परामर्शदाता प्रशिक्षण, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के लिए दोनों संस्थानों के बीच औपचारिक समझौता करने पर सहमति बनी। जल्द ही इसके लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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आठ सितंबर तक कॉर्नियल संक्रमण की दी जानकारी

नेत्रदान पखवाड़ा के तहत जेएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विज्ञान संस्थान में कॉर्निया संक्रमण और कॉर्निया से होने वाले अंधत्व की रोकथाम विषय पर विशेष कार्यशाला हुई। 25 अगस्त से आठ सितंबर तक चल रही कार्यशाला में कॉर्नियल संक्रमण की पहचान, उपचार और दृष्टि हानि की रोकथाम पर जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला में डॉ. मनीषा आचार्य और राखी नथालिया ने डॉ. श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से, जबकि प्रो. जिया सिद्दीकी और डॉ. मोहम्मद साकिब ने एएमयू नेत्र बैंक की ओर से सहभागिता की। आई बैंक के असिस्टेंट इंचार्ज डॉ. मोहम्मद साकिब ने बताया कि कार्यशाला में कॉर्नियल संक्रमण के निदान और उपचार पर प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया गया।
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