Aligarh News: लापरवाही पर खैर थाना प्रभारी और डायल-112 के दो पुलिसकर्मी निलंबित
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नीरज जादौन ने खैर के थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके साथ डायल-112 में तैनात दो पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, कोतवाली खैर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार पर महिला संबंधी अपराध के मामले में अभियोग पंजीकृत करने में लापरवाही का आरोप है। उन पर कर्तव्य के प्रति शिथिलता बरतने का भी आरोप है। पीड़ित इसकी शिकायत लेकर एसएसपी तक पहुंच रहे थे। एसएसपी स्तर से उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन चेतावनी के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सीओ खैर की रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
डायल-112 में तैनात मुख्य आरक्षी रामपुत्र और आरक्षी उमेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। उन पर ड्यूटी के दौरान नैतिक दायित्व से हटकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। दोनों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। उनके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सीओ खैर का प्रभार देख रहे सीओ इगलास कमलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, कोतवाली खैर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार पर महिला संबंधी अपराध के मामले में अभियोग पंजीकृत करने में लापरवाही का आरोप है। उन पर कर्तव्य के प्रति शिथिलता बरतने का भी आरोप है। पीड़ित इसकी शिकायत लेकर एसएसपी तक पहुंच रहे थे। एसएसपी स्तर से उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन चेतावनी के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सीओ खैर की रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
डायल-112 में तैनात मुख्य आरक्षी रामपुत्र और आरक्षी उमेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। उन पर ड्यूटी के दौरान नैतिक दायित्व से हटकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। दोनों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। उनके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सीओ खैर का प्रभार देख रहे सीओ इगलास कमलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
विज्ञापन