Aligarh News: लापरवाही पर खैर थाना प्रभारी और डायल-112 के दो पुलिसकर्मी निलंबित

विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, कोतवाली खैर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार पर महिला संबंधी अपराध के मामले में अभियोग पंजीकृत करने में लापरवाही का आरोप है। उन पर कर्तव्य के प्रति शिथिलता बरतने का भी आरोप है। पीड़ित इसकी शिकायत लेकर एसएसपी तक पहुंच रहे थे। एसएसपी स्तर से उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन चेतावनी के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सीओ खैर की रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।डायल-112 में तैनात मुख्य आरक्षी रामपुत्र और आरक्षी उमेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। उन पर ड्यूटी के दौरान नैतिक दायित्व से हटकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। दोनों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। उनके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सीओ खैर का प्रभार देख रहे सीओ इगलास कमलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है।