Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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तस्वीर महल : मुख्य डाकघर में डाक अदालत का आयोजन सुबह 11.30 बजे।

सेवा संकल्प अभियान :

कयामपुर : भाजपा कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान शाम 4 बजे।

समापन समारोह :

जेएन मेडिकल : आई डोनेशन कैंप का समापन समारोह दोपहर 1 बजे।

वार्षिक चुनाव :

गांधी पार्क बस स्टैंड : क्षेत्रीय कार्यालय में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ क्षेत्र का वार्षिक चुनाव दोपहर 2 बजे।



डाक अदालत :