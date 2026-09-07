Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:40 AM IST
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डाक अदालत :
तस्वीर महल : मुख्य डाकघर में डाक अदालत का आयोजन सुबह 11.30 बजे।
सेवा संकल्प अभियान :
कयामपुर : भाजपा कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान शाम 4 बजे।
समापन समारोह :
जेएन मेडिकल : आई डोनेशन कैंप का समापन समारोह दोपहर 1 बजे।
वार्षिक चुनाव :
गांधी पार्क बस स्टैंड : क्षेत्रीय कार्यालय में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ क्षेत्र का वार्षिक चुनाव दोपहर 2 बजे।
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तस्वीर महल : मुख्य डाकघर में डाक अदालत का आयोजन सुबह 11.30 बजे।
सेवा संकल्प अभियान :
कयामपुर : भाजपा कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान शाम 4 बजे।
समापन समारोह :
जेएन मेडिकल : आई डोनेशन कैंप का समापन समारोह दोपहर 1 बजे।
वार्षिक चुनाव :
गांधी पार्क बस स्टैंड : क्षेत्रीय कार्यालय में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ क्षेत्र का वार्षिक चुनाव दोपहर 2 बजे।