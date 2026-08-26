अलीगढ़ शहर में 35 स्थानों से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, अकीदतमंदों ने पेश किया नात-ओ-सलाम

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पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा (सव.) की यौमे पैदाइश के मुबारक मौके पर बुधवार को अलीगढ़ शहर में 35 स्थानों से जुलूस-ए-मुहम्मदी निकाला गया। विभिन्न इलाकों से निकले जुलूसों में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। रास्तेभर नात-ओ-सलाम और दुरूद-ओ-सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। मदरसा फैजान मुस्तफा के मौलाना सैयद जमाल अहमद ने बताया कि जुलूस सुबह करीब नौ बजे केला नगर पहुंचा। इसके बाद केला नगर, दोदपुर, मेडिकल रोड और निजामी पुलिया होते हुए जुलूस जोहराबाग स्थित मदरसा फैजान मुस्तफा पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ।

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