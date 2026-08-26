अलीगढ़ नगर निगम कर्मचारियों की कार्रवाई से आहत युवक सड़क पर लेटा

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अलीगढ़ माल गोदाम क्षेत्र में ठेला हटाने को लेकर बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब नगर निगम कर्मचारियों की कार्रवाई से आहत एक युवक सड़क पर लेट गया। युवक के सड़क पर लेटते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

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