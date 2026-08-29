अलीगढ़: एएमयू-नगर निगम की जमीन के स्वामित्व का मामला, 500 करोड़ रुपये जमीन विवाद में अगली सुनवाई 31 अगस्त को

अलीगढ़ के नगला पटवारी क्षेत्र की 3.863 हेक्टेयर जमीन को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और नगर निगम के बीच चल रहे कानूनी विवाद में एक बार फिर तारीख बढ़ गई है।

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27 अगस्त को लगातार हो रही बारिश के कारण अधिवक्ता कोर्ट नहीं पहुंच सके थे, जिसके कारण निर्धारित सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। एसडीएम कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह के अनुसार, 27 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी थी।हालांकि, अधिवक्ताओं की अचानक हड़ताल के कारण न्यायालय में केस से जुड़ी फाइल तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके साथ ही, विवादित भूमि पर अपना मालिकाना हक जता रहे दोनों संस्थानों की तरफ से अब तक लिखित जवाब और स्वामित्व के समर्थन में पुख्ता राजस्व अभिलेख भी दाखिल नहीं किए गए हैं।