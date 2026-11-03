{"_id":"6ae968e7a4686c1f8502106b","slug":"video-algaugdhha-ma-mathara-majara-para-kananara-samaja-na-thaya-ekata-ka-sathasha-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में मंदिर-मजार पर किन्नर समाज ने दिया एकता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किन्नर समाज ने सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। विभिन्न धर्मों के किन्नर धर्मगुरु एक मंच पर आए। उन्होंने अमन-चैन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र की नई बस्ती में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। किन्नर गुरु शिवम ने माता रानी के दरबार में घंटा चढ़ाया। इसके बाद किन्नर धर्मगुरु बन्ने खां मजार पहुंचे। वहां चादरपोशी की रस्म अदा की गई। इस पहल का उद्देश्य धर्म से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना था। किन्नर समाज ने शांति और एकता बनाए रखने का संदेश दिया। उनकी मौजूदगी ने सामाजिक समरसता की भावना को मजबूती दी।

... और पढ़ें