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अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह व उनके छोटे भाई सौरभ सिंह के तिलक-सगाई समारोह के बाद अब दिल्ली में शादी की तैयारी शुरू हो गई हैं। अलीगढ़ के तालानगरी मैदान में लगा टैंट हटने लगा है। 26 नवंबर को दिल्ली में शादी है, जिसमें पीएम मोदी समेत 200 से अधिक खास मेहमान शामिल होंगे। अगले दिन 27 नवंबर को रिसेप्शन में 10 हजार से अधिक मेहमान पहुंचेंगे। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट...

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