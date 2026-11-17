बिना सहमति और स्पष्टता के दोबारा ऑपरेशन का दावा

परिजन जब मरीज की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे (रूसा) अस्पताल लेकर गए और वहां स्थिति गंभीर देख वापस वरुण हॉस्पिटल लाए, तो डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा आईसीयू में भर्ती कर लिया। रूसा अस्पताल के डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, मरीज को उसी के पास ले जाओ। परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना किसी स्पष्ट रिपोर्ट या पुष्टि के "पेट फाड़कर" दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद रहने के बावजूद परिजनों को यह तक नहीं बताया गया कि कौन सा डॉक्टर अंदर ऑपरेशन करने गया है।



वेंटिलेटर पर और इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को सीधे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और इस दौरान आपातकालीन स्थिति में भी कोई सीनियर डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि फोन पर ही निर्देश दिए जा रहे थे। इसके अलावा लैब रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन के स्तर और अन्य जांचों में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद क्वार्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है।