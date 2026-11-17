सरकारी जमीन को अपनी बताकर उस पर प्लॉटिंग करने का मामला सामने आने पर अलीगढ़ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को नगर निगम की टीम ने वार्ड 24 देवसैनी में गाटा संख्या 309 स्थित ऊसर भूमि की पैमाइश कराई। जांच में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया। साथ ही जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया।

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स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा से शिकायत की थी कि देवसैनी में नगर निगम की करीब 252 हेक्टेयर ऊसर भूमि पर स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर पीताम्बर और सर्वेश देवी की ओर से अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव को जांच और जमीन की पैमाइश कराने के निर्देश दिए।मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव संपत्ति विभाग के राजस्व निरीक्षक चौब सिंह, राम प्रकाश सिंह और प्रवर्तन टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। टीम ने जमीन की पैमाइश कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया। इसके बाद नगर निगम की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया गया। भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए मौके पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगाया गया।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर कब्जा करने या अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकारी अथवा विवादित जमीन पर भूखंड खरीदने से पहले उसके दस्तावेज की जांच जरूर करें।