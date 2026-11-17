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अलीगढ़। जिले में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत जिले की आलेख्य (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके साथ ही जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 24 लाख 44 हजार 205 सामने आई है। अब एक महीने तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन कराने का मौका मिलेगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची और पूरक सूची की प्रतियां राजनीतिक दलों को सौंपीं। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और समावेशी बनाना है। इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ ही आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।24.44 लाख मतदाताओं में पुरुषों की संख्या दो लाख से अधिकआलेख्य मतदाता सूची के मुताबिक जिले में कुल 24,44,205 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 13,23,106 पुरुष, 11,21,015 महिला और 84 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 2,02,091 अधिक है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में भी अंतर देखने को मिला है। अतरौली विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे आगे है, जबकि अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाता दर्ज किए गए हैं।अतरौली में सबसे अधिक, अलीगढ़ शहर में सबसे कम मतदाताविधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो अतरौली में 3,63,046 मतदाता हैं। इगलास में 3,60,369 और खैर में 3,58,129 मतदाता दर्ज किए गए हैं। बरौली में 3,49,942, कोल में 3,50,111 और छर्रा में 3,44,909 मतदाता हैं। वहीं अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 3,17,699 मतदाता पंजीकृत हैं।विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की स्थिति इस प्रकार है—| विधानसभा क्षेत्र | कुल मतदाता || ---------------- | ---------- || खैर | 3,58,129 || बरौली | 3,49,942 || अतरौली | 3,63,046 || छर्रा | 3,44,909 || कोल | 3,50,111 || अलीगढ़ | 3,17,699 || इगलास | 3,60,369 || कुल | 24,44,205 |चार दिन बूथों पर बैठेंगे अधिकारी, मौके पर कर सकेंगे आवेदनमतदाता सूची में अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं। 21 और 22 नवंबर के साथ ही 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी 3222 मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), पदाभिहित अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, एएनएम और बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहेंगे। ये अधिकारी मतदाताओं को आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने में मदद करेंगे।जिले में कुल 1642 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 3222 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। ऐसे में विशेष अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांचने का अवसर मिलेगा। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों की उम्र एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, वे भी नियमानुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, कटवाने के लिए फॉर्म-7निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग तरह के आवेदनों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है अथवा किसी अन्य वैध कारण से सूची से नाम हटवाना है तो इसके लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहीं नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में गलती सुधारने और निवास स्थान बदलने की स्थिति में फॉर्म-8 भरना होगा।फॉर्म-6 के साथ आवेदक को अपनी अद्यतन रंगीन फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां देनी होंगी। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर उपलब्ध होने पर उसका विवरण भी आवेदन में दिया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जरूर जांच लें।घर बैठे भी कर सकते हैं आवेदनमतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने के लिए अब निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पात्र नागरिक निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in?utm_source=chatgpt.com) और ECINET मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनरीक्षण अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सांसदों, विधायकों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और संभावित प्रत्याशियों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरणों का भी मतदाता सूची से मिलान कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटि मिलने पर निर्धारित समय के भीतर फॉर्म-8 के जरिए संशोधन कराया जा सकता है।राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करने की जिम्मेदारीपुनरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की है। राजनीतिक दलों को नियुक्त बीएलए की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। बीएलए मतदाता सूची की जांच करने और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।निर्धारित व्यवस्था के तहत एक बीएलए एक बार में अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकता है। पुनरीक्षण अवधि में 30 से अधिक आवेदन जमा किए जाने की स्थिति में उनका सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की ओर से किया जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 से संबंधित सूचनाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। राजनीतिक दलों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अपडेट दिया जाएगा।28 दिसंबर तक निस्तारण, चार जनवरी को अंतिम सूचीनिर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटवाने और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद आवेदनों की जांच और निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख 28 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान नए पंजीकृत मतदाताओं और संशोधित विवरण वाले मतदाताओं को आयोग के प्रावधानों के अनुसार भौतिक मतदाता पहचान पत्र डाक विभाग के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ई-ईपीआईसी को ECINET मोबाइल एप या निर्वाचन आयोग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट सहित भाजपा से उदयवीर सिंह लोधी, अवध प्रकाश सिंह बघेल, मुन्नालाल कश्यप, सुभाष गुप्ता सुभानु, माकपा से इदरीस अहमद, बसपा से बिजेंद्र सिंह विक्रम और एडवोकेट अशोक सिंह, सपा से मोहम्मद शाकिर अंसारी, अब्दुल हमीद घोसी, मनोज यादव तथा कांग्रेस से नदीम गफूर मौजूद रहे।