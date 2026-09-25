{"_id":"6ab6a8da19f722aeb5021981","slug":"video-algaugdhha-ma-haaa-samahaka-vatha-matarama-gayana-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में हुआ सामूहिक वंदे मातरम गायन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के आह्वान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर 'एक समय, एक स्वर, एक लय' में सामूहिक वंदे मातरम गायन का देशव्यापी आयोजन हुआ। अलीगढ़ में सी.बी. गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ सिंघारपुर में शुक्रवार प्रातः 11 बजे 'नमामि भारतम' कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में सी.बी. गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ ने अलीगढ़ के अनेक शिक्षण संस्थानों को सहभागी बनाया। राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल, एस.आर.के. पब्लिक स्कूल और एस.जे.डी. पब्लिक स्कूल इनमें प्रमुख थे। ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल, गगन पब्लिक स्कूल और ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल के छात्र भी जुड़े। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिंघारपुर और शन्नो रानी कन्या महाविद्यालय सिंघारपुर के छात्र भी शामिल हुए। हजारों विद्यार्थियों ने उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। सी.बी. गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ में कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। अनिल कुमार और रामजी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया, जबकि संदीप विजयवर्गीय ने अध्यक्षता की। मुख्य वक्ताओं ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा और राष्ट्र की चेतना बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत के नागरिकों को एकता के सूत्र में जोड़ता है। प्रधानाचार्य योगेश कुमार ने इसे महान क्रांतिकारियों का ध्येय वाक्य कहा। उन्होंने वंदे मातरम को भारत की चेतना, स्फूर्ति और भारत माता की वंदना बताया। राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत सह-शारीरिक प्रमुख राम शंकर, एस.आर.के. पब्लिक स्कूल में सी.बी. गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ के सचिव डॉ राजीव वार्ष्णेय तथा एस.जे.डी. पब्लिक स्कूल में विभाग प्रचार प्रमुख भूपेंद्र शर्मा, ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल में श्याम कुंतल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।
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