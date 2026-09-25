Aligarh News: यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जीत के रथ पर सवार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय बालक व बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अलीगढ़ मंडल के सात मुक्केबाज मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुक्केबाज अतुल, आकाश, राम, गोविंद और आशीष स्टेडियम में मुक्केबाज प्रशिक्षक अथक पटेल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ब्यूरोडीएस कॉलेज के मैदान पर वार्ष्णेय युवा संगठन महानगर की ओर से आयोजित वार्ष्णेय प्रीमियर लीग वीपीएल-3 क्रिकेट लीग में सुपर स्ट्राइकर्स ने केशव इलेवन को हरा दिया। केशव इलेवन ने 12 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। लव वार्ष्णेय आधुनिक ने 42 रन की पारी खेली। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर स्ट्राइकर्स टीम ने 9.1 ओवर में मैच जीत लिया। कप्तान विभोर वार्ष्णेय ने 46 रन बनाए। कुश वार्ष्णेय ने 37 रन बनाए। इस अवसर पर आकाशदीप वार्ष्णेय, डॉ. पंकज वार्ष्णेय, अखिलेश पीतल, उमेश सरकोड़ा आदि मौजूद रहे।