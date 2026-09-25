Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:21 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:21 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
विसर्जन यात्रा :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे।
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 9 बजे।
कुश्ती प्रतियोगिता :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।
वार्षिक अधिवेशन :
सासनी गेट : मधुवन गेस्ट हाउस में सारस्वत समाज की ओर से वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण समारोह :
सिविल बार परिसर : दि सिविल बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे।
बैठक :
कोषागार कार्यालय : पेंशनर कक्ष में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सुबह 11 बजे।
सामूहिक गान :
नगला मसानी गोशाला : सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वंदे मातरम् राष्ट्रीय सामूहिक गान सुबह 10.30 बजे।
जागरूकता रैली :
रामघाट रोड : अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम से मूक-बधिर दिव्यांगजनों की ओर से जागरूकता रैली सुबह 9 बजे
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
विसर्जन यात्रा :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे।
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 9 बजे।
कुश्ती प्रतियोगिता :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।
वार्षिक अधिवेशन :
सासनी गेट : मधुवन गेस्ट हाउस में सारस्वत समाज की ओर से वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण समारोह :
सिविल बार परिसर : दि सिविल बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे।
बैठक :
कोषागार कार्यालय : पेंशनर कक्ष में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सुबह 11 बजे।
सामूहिक गान :
नगला मसानी गोशाला : सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वंदे मातरम् राष्ट्रीय सामूहिक गान सुबह 10.30 बजे।
जागरूकता रैली :
रामघाट रोड : अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम से मूक-बधिर दिव्यांगजनों की ओर से जागरूकता रैली सुबह 9 बजे